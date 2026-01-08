ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは８日、次節の首位・埼玉戦（１０日・熊谷）に向けて、静岡・磐田市内で公開練習を行った。この日、ベンチ入りメンバーも発表された。近大出身のルーキー・稲場巧が右プロップとして２試合連続で先発する。昨季はアーリーエントリー（卒業前に内定チームの公式戦に出場できる制度）でプレーオフを含む３試合に出場。今季もＢＬ東京戦に途中出場し、前節の浦安戦では初めてスタメンを