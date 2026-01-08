ドル円は午前に一時円売りも、その後ドル安円高＝東京為替概況 8日の東京市場でドル円は、一時ドル高・円安が進むも、その後反落した。前日の海外市場で米ISM非製造業景気指数の好結果などを受けて156円80銭まで上昇した流れを引き継ぎ、朝方は156円70銭台を中心にしっかりとした動きとなった。朝発表の毎月勤労統計調査で実質賃金が予想以上のマイナスとなったことなどが嫌気され、一時156円95銭まで上昇した。しかし