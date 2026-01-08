【これからの見通し】本日も米雇用関連指標に注目、失業保険申請や単位労働費用など 今週は、ベネズエラ危機に関連した市場動向は次第に一服してきている。原油相場や貴金属相場は反落の流れを示しており、危機発生後の安全資産買いやリスク回避の動きは落ち着いた。市場の関心はあすの米雇用統計発表に集まっている状況だ。 昨日発表された米ＡＤＰ雇用統計は4.1万人増と市場予想5万人増をしたまわった。前回値は3.2万