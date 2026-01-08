日本時間１６時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（12月）16:00 予想0.3%前回-0.4%（前月比) 予想0.5%前回0.3%（前年比) 予想0.4%前回-0.2%（除く住宅ローン・前月比) 予想2.4%前回2.3%（除く住宅ローン・前年比)