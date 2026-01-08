ドル円１５６．５５近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.55近辺、ユーロドルは1.1680近辺で推移している。ドル円は前日NY終値156.76レベルを挟んだ上下動となっている。東京午前には156.95近辺に高値を伸ばしたが、その後は売りに転じており、足元で安値を156.50近辺まで広げている。本邦実質賃金の大幅低下が日本売り的な円売り圧力となる一方で、中国との関係悪化がリス