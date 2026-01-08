正木日銀大阪支店長 中国輸出規制、状況を注視していきたい 対中関係の関西経済への影響、予断持たず点検する 中国の訪日自粛要請、現時点で定量的に評価すること難しい 賃金・物価上昇に伴う金利上昇、企業からは理解も ゼロノルムに再び戻る蓋然性は小さくなっている