有馬記念８着のエキサイトバイオは、招待を受諾したレッドシーターフハンデ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝３０００メートル）でクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。マイルＣＳ３着のウォーターリヒトは引き続き高杉吏麒騎手で東京新聞杯（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。サンクフルＳを制したローランドバローズは中山記念（３月１日、中山）で重賞初Ｖを狙う。鞍上は岩田