Klipschは、米ラスベガスで開催中のCES 2026において、アクティブスピーカー「The Fives II」「The Sevens II」「The Nines II」の3機種を発表した。価格はいずれもペアでThe Fives IIが1,399.99ドル、The Sevens IIが1,999.99ドル、The Nines IIが2,399.99ドル。 3機種とも“Powered By Onkyo”を謳い、オンキヨーのエンジニアによって設計・開発された全く新しいエレクトロニクス・プラットフォーム