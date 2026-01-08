８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、箱根駅伝で史上初の２度目の３連覇を果たした青山学院大の優勝報告会の様子を速報した。番組には、陸上部の原晋監督がリモート生出演。ＭＣの宮根誠司氏に「他も打倒・青学で来てるのに３連覇できた理由は？なんで、３連覇しちゃうんです？青学は」と聞かれると「最近、よく言ってるのが日本のスポーツの伝統が心技体って言いますが、