阪神電鉃は８日、運営する「甲子園歴史館」が１月下旬に入館者数が２００万人を達成する見込みで、達成日には２００万人目の入館者とともに記念セレモニーを実施すると発表した。セレモニーの詳細は達成日当日に会場で発表される。また、当日有効の甲子園歴史館の入館券を持つ先着６０組限定で、トラッキー、ラッキー、キー太のマスコットと写真撮影会を実施。開催時間は決定次第、甲子園歴史館の公式ＨＰとＸで情報発信