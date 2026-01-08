手作りパンのハードルが高いと思っていませんか？実はホームベーカリーがなくてもおいしいパンは作れます。ホームベーカリーなしで作れる本格パンレシピをご紹介します。 ▼シンプルなもっちりパン 手ごねで手軽に作ることができるレシピです。もちもちの食感がたまりません！電子レンジで発酵ができるのも簡単にできるポイントですね。 ▼ふわふわのちぎりパン たったの30分でふわふわやわらかな本格パンが完成！捏ねる作業も