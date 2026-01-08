楽天・三木肇監督が８日、「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレ初日を視察した。はつらつと動く新人選手たちの様子をチェック。指揮官は「みんな緊張感のある顔で、これだけたくさんの方が集まる中でやるのもなかなかないと思うので、いよいよスタートっていうところで、いろんなことを思いながら今日を過ごしてるのかな」と思いやった。ルーキーたちの本格的なプロ生活がいよいよ始動。