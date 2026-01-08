お笑いタレントの宮川大輔（53）が、7日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。100円ショップで購入して愛用しているものを明かした。同番組では「DAISOで関西人が選んだ人気商品ベスト10を探せ！」として、売れ筋商品のランキングを当てるクイズを実施。「皆さん行かれますか？」と聞かれた宮川は、「僕は釣りをするんで、ダイソーにルアーとかも売ってるんですよ」と説明。共演者からは「へーっ！」と驚きの声