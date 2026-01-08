お笑い芸人のゆってぃ（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。昨年1月に誕生した長女が誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「おててが可愛い」豆腐ケーキにがっつく愛娘の近影を公開したゆってぃゆってぃは「一歳の誕生日おめでとう!!」と祝福の言葉をつづり、「朝イチから嫁ってぃさんお手製のお豆腐ケーキをがっついておりました」と、妻でタレントの石川あんな（35）が作った特製豆腐ケーキを夢中で食べる愛娘の写真