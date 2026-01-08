日本ハム・万波中正外野手が８日、鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開し、キャッチボールやティー打撃などで汗を流した。今オフは例年より２〜３週間早い１１月中から本格的なトレーニングをスタート。筋力トレーニングの割合も基礎的な部分を増やして体はひと回り大きくなり「体の感じはかなりいい。過去最高の自分で絶対キャンプインを迎えたい。キャンプの頭から全力でいける準備をしている」と力を込めた。体に加えて、道具