¶¦Æ¯¤­¤ÇË»¤·¤¤Ä«¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿Ä«¿©¤Ë´¶¼Õ¤â¤»¤º¡Ö¥Ñ¥ó¤Îµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡©¤½¤ó¤Ê¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤ëÉ×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¦¥¶¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤Ä¹ÃË¤«¤è¡×¤ÈÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²¶¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÈï³²¼Ô°Õ¼±¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ëÉ×¤È¤Î¡¢Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¼«¾Î¡¦Âç¹õÃì¤ÎÉ×¤¬»µ¤­»¶¤é¤¹¡ÈÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¤Ë¡¢ºÊ¤Î¿´¤¬ÀÅ¤«¤ËÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡Ä¡£¢£¡Ö²¶¤À¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê