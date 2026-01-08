８日のＴＢＳ「ひるおび」では、高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発している問題で、中国商務省が日本に対して軍事用途に使われる可能性がある品目の輸出禁止を表明し、レアアースが含まれる懸念が広がっていることを特集した。出演した朝日新聞論説委員の村上太輝夫氏は「年も改まって日本側に緩みが生じ始めているようなタイミングで次を言ってきた感じを受けます」と指摘した。これまでの中国外務省から、今回は対外経