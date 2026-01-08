８日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続伸。日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退したほか、日経平均株価の下落が安全資産とされる債券買いにつながった。 ７日に発表された米経済指標で労働市場の減速が示され、同日の米長期債相場が反発（金利は低下）した流れが東京市場に波及。また、この日の朝方に厚生労働省が発表した昨年１１月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比で２．