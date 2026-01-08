○経済統計・イベントなど ００：００米・卸売売上高 ００：００米・卸売在庫 ０５：００米・消費者信用残高 ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・景気動向指数（速報値） １６：００独・鉱工業生産 １６：００独・貿易収支 １６：４５仏・鉱工業生産 １６：４５仏・消費支出 １９：００ユーロ・小売売上高 ２２：３０米・雇用統計