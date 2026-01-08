大泉 洋が、新曲「陽炎」を1月25日に配信リリース。あわせて、同楽曲が1月11日より放送開始となるTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（CBC／TBS系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：京本大我×マキシマム ザ ホルモン、松村北斗×大泉洋……憧れの存在と急接近したSixTONESメンバー） 自身初のアニメタイアップとなる同楽曲は、玉置浩二の楽曲提供による“喪失と再生”をテーマにしたミディ