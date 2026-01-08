イオンがこの日の取引終了後、連結子会社であるサンデーの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表した。 イオンは現在、サンデー株式の７６．７０％を所有しているが、完全子会社化によりスピード感をもってより柔軟かつ機動的な改革を推進し、東北エリアの事業を立て直すのが狙い。ＴＯＢ価格は１２８０円で、買い付け予定数は２５１万７４９５株（下限・上限設定なし）で、買付期間は１月９日か