（台北中央社）文化部（文化省）主催の本の見本市「台北国際ブックフェア」（台北国際書展）が2月3日から8日にかけ、台北市の台北世界貿易センターで開催される。1月7日に開かれた記者会見では、今年はタイをテーマ国とすると紹介された。文化部の委託を受けてブックフェアを開催する台北書展基金会の郝明義董事長（会長）は、「タイランド」と「タイワン」は海外の人々にとって混同しやすいが、これは両地に共通・類似する