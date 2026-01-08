日本気象株式会社は1月8日（木）、2026年シーズン第2回目となる桜の開花・満開予想を発表した。ソメイヨシノの開花一番乗りは東京・静岡・岐阜・名古屋で、3月20日（木）となる見込み。 今回から早咲き品種の河津桜の予想を新たに開始したほか、AI予測を導入し、従来より早期に精度の高い情報提供を実現したという。 主な都市の桜開花・満開予想日 河津桜については、原木で1月22日（水）に開花が始まり、ほかの