8日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比9ポイント高の694ポイントで取引を終えた。出来高は4754枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値702.11ポイントに対しては8.11ポイント安。 株探ニュース