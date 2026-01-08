8日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比4ポイント高の2019.5ポイントで取引を終えた。出来高は545枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2039.37ポイントに対しては19.87ポイント安。 株探ニュース