アスマーク [東証Ｓ] が1月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常利益を従来予想の4億円→2億8900万円に27.8％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億5000万円→3900万円に74.0％減額した計算になる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （市場環