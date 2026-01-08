アウンコンサルティング [東証Ｓ] が1月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常損益は3200万円の赤字(前年同期は3800万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常損益は900万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-19.7％→-31.4％に急悪化した。 株探ニュース