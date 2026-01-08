スリーエフ [東証Ｓ] が1月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比48.5％増の11.7億円に拡大し、通期計画の13.4億円に対する進捗率は87.9％に達したものの、5年平均の98.1％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.9％減の1.6億円に減る計算になる。