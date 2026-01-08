8日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円55銭前後と、前日午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円90銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース