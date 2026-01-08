上海市は1月4日、低空経済（高度1000メートル以下の低空域でドローンなどを活用して営まれる経済活動）の核心産業規模が2028年までに約800億元（約1兆7900億円）に達すると発表しました。また、低空新型航空機の完全な産業チェーン体系が形成され、低空経済の国家先進製造業クラスターが構築され、比較優位性が際立つ「世界eVTOL（電動垂直離着陸機）の都」への歩みを加速するとのことです。世界では、中国の国産装備の実力が注目