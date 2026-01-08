「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、12回ぶりに出た（18）です。最有力は（31）。8月15日以来、出現なし。次いで（36）。こちらは8月29日の出現が最後となっています。これらのご無沙汰数字が中心。昨年の出現が4回で、最少の（25）も要注意です」（工藤氏）4億6000万円超のキャリーオーバーが発生中です。【ロト7 第659回 1/9（金）＆ 第660回 1/16（金） 予想数字】・01 08 13 21 27 31 36・02 08 11 12 18 28 36