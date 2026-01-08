元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）が8日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の姿を披露した。紫吹は「『相席食堂』こんな感じに埋まってました〜笑」とつづり、土の中から顔だけが出た写真を投稿。これにファンからは「えっ」「びっくり！！」「トップさんが何してるんですか？」「始めはCGかなと思ってました本当に埋められてたのですね」「拷問ですか」など、衝撃の声が寄せられた。紫吹は6日放送の