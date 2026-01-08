アメリカのボクシングサイト「BOXING SCENE」は8日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手対WBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手の試合が5月2日、東京ドームで開催予定と報じました。井上選手は2025年12月27日、挑戦者のアラン・ピカソ選手に3―0の判定勝ち。この試合の前に井上選手は、「(大橋ジムの大橋秀行)会長から『来年の5月はフェザー級転向もあり得る。中谷戦もどうなるか分からない』と言われた」と話すな