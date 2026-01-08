1月7日、元「SKE48」の松井珠理奈が、名古屋で活躍する5人組アイドルグループ「BOYS AND MEN」（以下、ボイメン）の辻本達規と結婚会見をおこなった。アイドルカップルが新たな門出を迎え、注目を集めている。2人は1月1日の「中日スポーツ」で結婚を報じられ、その後正式に発表された。発表から1週間が経ち、夫婦そろって姿を見せた。「松井さんは淡いピンク、辻本さんはグレーの着物を身に着け、金屏風の前に並んで結婚に至っ