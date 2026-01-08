京都は8日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。ゲーム形式など強度の高いトレーニングで汗。特別大会「百年構想リーグ」の開幕・神戸戦（2月6日）へ向けて、本格的な調整がスタートした。昨年チームは3位。個人としてもJ1優秀選手賞を受賞したDF福田心之助は「良い意味で去年のことは忘れようと思っている。新たな自分を作っていきたい。チームの苦しい時も良い時も知っている身として引っ張っていかないといけない」