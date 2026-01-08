「お正月に余ったおもち、どう食べきろう？」と悩んでいる方にこそ試してほしいのが、体に優しくしみる、あったかい甘味「ぜんざい」。小豆からじっくり煮ると聞くと手間がかかりそうですが、じつは工程はシンプル。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に自宅で簡単につくれる「ぜんざい」レシピを教えてもらいました。小豆本来の風味をしっかり味わえる、ホッとする一杯です。余ったおもちで試したい、体にしみる「ぜんざい」レシピ