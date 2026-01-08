中学時代に柔道を経験し、１９７２年に栃木・足利工大付高（現・足利大付高）の自動車科に進学しました。バイクが好きで、将来は車関連の仕事がしたかったからです。母親のスーパーカブを譲り受けて、自分なりにスパナでいじるのも好きでした。高校のレスリング部は名門として知られていましたが、当時は入ろうとは思っていなかったんです。たまたま１年の同じクラスに入部したい同級生が５人いて、一緒に練習を見学に行って。