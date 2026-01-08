飼い主さんに名前を呼ばれてお返事する猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で17.3万回以上再生され、「たまらん」「本当に可愛い」といったコメントが寄せられました。 【動画：窓のほうを見つめるネコ→飼い主さんに『名前を呼ばれる』と、小さな声で…可愛すぎる『お返事の瞬間』】 名前を呼ばれると... TikTokアカウント『こむぎ』では、ミヌエットの「こむぎちゃん」の愛らしい