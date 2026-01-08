1.【エジプト】猫の女神「バステト」 エジプトほど、古来から猫と深いつながりがある国はないでしょう。 古代エジプト時代には、猫を描いた彫像や壁画が数多く作られ、猫をミイラにして埋葬する風習まであったそうです。 猫への信仰心は強まり、ついには「バステト」と呼ばれる女神と結びつくようになりました。 バステトには「ラーの目」という別名もあります。 ラーとはエジプト神話に登場する太陽神の