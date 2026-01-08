本格的な冬に向けて、何を着れば間違いないのか、朝のクローゼット前で迷う日も増えてきそう。そんな今の時期に参考にしたいのが、【無印良品】のアイテムの魅力を知り尽くした、スタッフでありアンバサダーでもある@mujistaff.daimyoさんの着こなしです。シンプルなのに地味見えせず、気負わない雰囲気で、今っぽさも忘れない。バランス感覚の光るスタイリングは、この冬にぜひ取り入れたくなるかも。 ラフでありな