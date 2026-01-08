フィギュア全米選手権フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全米選手権は7日（日本時間8日）、ミズーリ州セントルイスで女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、26歳アンバー・グレンが83.05点をマークし、首位に立った。2位の20歳アリサ・リウも81.11点と80点超え。坂本花織（シスメックス）が昨年12月に記録した79.43点を大きく上回った。衝撃の得点が刻まれた。まずは18人中16