「自分の未来を想像したとき、そこにいたのは『母である自分』と『妻である自分』だけでした。“山本モナ”という、ひとりの人間としての自分が、どこにも見当たらなかった。その瞬間、言いようのない喪失感を感じたんです」そう語るのは、フリーアナウンサーの山本モナ（49）。34歳で結婚し、その翌年芸能界を引退。3人の子どもを育てる傍ら、46歳で早稲田大学のロースクールに入学。育児をしながら司法試験に挑戦し、49歳となっ