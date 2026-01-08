オープンソースで提供されているCSSフレームワーク「Tailwind CSS」をめぐり、とあるプルリクエストが「収益性がない」としてクローズされました。批判に対して、Tailwind CSSの開発を行うTailwind Labsのアダム・ワサン氏は「収益が悪化して余裕がなく、エンジニアリング担当の75％を解雇せざるを得なかったほどだ」と内情を明かし、理解を求めました。feat: add llms.txt endpoint for LLM-optimized documentation by quantizor