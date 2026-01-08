◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝８日、美浦トレセンアイビーＳ３着から重賞制覇を狙うモノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は、美浦・坂路で石神道（レースはルメール）を背に、ショコラキュイ（３歳未勝利）を１馬身追走。初めてチークピーシーズを着用したが、道中はやや力みが強くなるシーンが見られるも何とか我慢。手綱が緩んだラストは余力