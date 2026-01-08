株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。ランチや夕食にぴったりの、ニンニクと唐辛子を効かせた本格的な台湾ラーメンが先行してラインナップされます。 ローソン「味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン」 発売日：2026年1月12日(月)価格：697円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 名店「味仙名古屋駅店」に監修いただいた名古屋のご