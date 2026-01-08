楽天のドラフト２位・伊藤樹投手＝早大＝が８日、「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレ初日に参加した。キャッチボールやトレーニングなどを実施。「一番意識していたのはキャッチボール。アップからしっかりと汗を流して体を温めてから、僕の中では本業である投球のところなので、そこを重点的にやりました」と振り返った。球団恒例のシャトルランでは９３回を記録。「思っていたよりは