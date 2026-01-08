プロ野球ファーム中地区・くふうハヤテの赤堀元之監督（５５）が８日、静岡県警の一日通信指令官として「１１０番の日」の広報活動を行った。県警本部での委嘱式のあと、１１０番映像通報システムを使用した模擬通報を受理した。交通上のトラブルが発生したと想定し、通報者に協力を求め現場の映像をリアルタイムで受信した。通信指令官の仕事を体験した赤堀監督は「色々な状況の中、指令官が通報者から的確に情報を聞かなけれ