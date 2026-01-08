慈渓市匡堰鎮の楝樹下芸術村落にある窯陶磁芸術工作室で、青磁制作に取り組む職人。（１２月２４日撮影、慈渓＝新華社記者／徐碰）【新華社慈渓1月8日】中国浙江省慈渓市匡堰鎮は近年、芸術村と農村の特色ある産業、観光を融合させることで地域振興を推進している。青磁職人や「花絲（金線）象眼」技芸伝承者、カフェ経営者などの起業を支援し、工房を誘致したほか、多層的で包括的な技能訓練システムを構築。農村産業を支