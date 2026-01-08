ホッカイドウ競馬組合は８日、所属馬のベストグリーン（牡３歳、田中淳）が、２月１４日にサウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われる「サウジダービー」（Ｇ３、ダート１６００メートル）に出走することを発表した。同馬は２歳時に門別で栄冠賞、ブリーダーズゴールドジュニアカップを制し、川崎の鎌倉記念（Ｓ２）でも勝利。全日本２歳優駿（Ｊｐｎ１）は地方馬最先着の３着に好走している。