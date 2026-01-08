京都五花街（かがい）のうち祇園甲部、宮川町、先斗町（ぽんとちょう）、祇園東で７日、新年の始業式があり、黒紋付きで正装した芸舞妓（げいまいこ）が精進を誓った。祇園甲部歌舞練場（京都市東山区）では、約８０人が「伝統を誇りとし、技芸の習得に励みましょう」と誓いの言葉を斉唱。舞の師匠で人間国宝の京舞井上流家元・井上八千代さん（６９）が地唄「倭文（やまとぶみ）」を披露した。昨年の売り上げ１位として表彰